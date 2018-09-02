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В Астане и шести регионах Казахстана ожидаются заморозки

Объявлено штормовое предупреждение.

Фото : telegraf.com.ua2 сентября 2018, 20:01

В Астане, а также в шести областях Казахстана - в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской и Восточно-Казахстанской - объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По сообщению синоптиков, ночью 3-5 сентября в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской области, ночью 4-5 сентября в Карагандинской области, ночью 5 сентября в Восточно-Казахстанской области местами сохраняются заморозки 1-3°С.

В Астане ночью 3-5 сентября на почве ожидаются заморозки 1°С. Вероятность шторма 90-95%.


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