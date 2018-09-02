Тренер сборной РК рассказал о возвращении Ильина и Чиншанло

Спортсмены готовятся к чемпионату мира.

Главный тренер сборной Казахстана по тяжелой атлетике Юрий Мельников подвел итоги чемпионата страны и назвал список штангистов, которые рассматривается в качества участников чемпионата мира, пишет Vesti.kz.

При этом Мельников подчеркнул, что названные фамилии входят в расширенный список. Окончательные фамилии будут утверждены по итогам трех тренировочных сборов.

"По Жазире Жаппаркул сразу скажу: она уже второй год не выходит на помост из-за травмы. Начала тренироваться, полетела на сборы в Румынию, затем вернулась сюда, проводит тренировки в Текели, после чего у нее заболела спина - она не захотела выступать на чемпионате Казахстана, и мы ее сняли с соревнований. По всей видимости, она на чемпионат мира уже не попадет", - сообщил Мельников.

Сборная уже определила состав, который будет готовиться к чемпионату мира в Ашхадабе. Впереди три сбора. В расширенном списке - 20 человек, но если в течение этого времени кто-то не сможет проявить себя на прикидках, не будет соответствовать результатам, то не поедет на мировое первенство.

"До 55 килограммов у нас представляет Арли Чонтей. Все свои регалии он брал в лимите до 56. Теперь ему предстоит гонять вес. Другое дело с Фархадом Харки. У него результат сильно зависел от сгонки веса. Теперь ему не придется это делать. Он сейчас у нас лидер. Айдар Казов, Денис Уланов - это уже давно опытные бойцы, которые неоднократно себя проявляли на международном уровне. То же самое касается Рустема Сыбая и Александра Зайчикова. Не смог показать себя Ибрагим Берсанов. Он перенес операцию на мениске. Мог бы и больше поднять, но зачем? Елдос Сайлау еще. И само собой - Илья Ильин, Нижат Рахимов. Тут даже нечего о них говорить. Все и так знают, на что они способны. Ильин мало поднял? Но он сейчас на том этапе, когда с каждым разом будет добавлять и добавлять", - объяснил Мельников.

По женскому составу в списке Сауле Садвакасова и Асем Садыкова, которая, по мнению тренера, хорошо показала себя на этом старте. В списке также Карина Горичева, но Мельников недоволен ее результатом и выступлением. В предварительном листе также Надежда Лихачева.

"Быкову берем на сборы. Молодая еще, но есть шанс у нее в итоге поехать на ЧМ. То же самое могу сказать и о Столяренко с Мешетхановой. Им даются три сбора, чтобы проявить свой потенциал. Айзада Муптильда и Александра Аборнева - наши женщины-тяжеловесы. Они уже, скорее всего, поедут на ЧМ. Естественно, Зульфия Чиншанло. Она в принципе у нас одна из главных надежд на олимпийскую золотую медаль в Токио. Огромный у нее потенциал", - уверен глава сборной.

"Отмечу, что на текущие результаты не стоит смотреть. Многие только выходят на уровень. Нам не нужны были большие килограммы сейчас. Многие ведь могут растерять форму, перегореть и так далее. Это просто текущие килограммы, промежуточный итог. Теперь нас ожидают три сбора - два из них пройдут в Сочи, а подводящий к ЧМ будет в Шымкенте. Оттуда уже отправимся в Ашхабад. Список предварительный будет меняться в зависимости от показанных результатов на сборах. Будем проводить контрольные прикидкам, смотреть, кто на что способен", - резюмировал Мельников.

Напомним, на завершившемся чемпионате Казахстана состоялись два возвращения на помост после дисквалификации - Ильина и Чиншанло, которые выиграли золотые медали в весах до 55 и 102 килограммов соответственно.

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