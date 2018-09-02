Остатки деревни эпохи неолита нашли в Египте

Ученые нашли следы растений, животных, орудия, керамику и здания.

Совместная египетско-французская археологическая миссия обнаружила в районе Телль эль-Самара провинции Дакахлия на севере Египта остатки деревни эпохи неолита. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление министерства по делам памятников древности страны.

Сообщается, что при проведении раскопок были обнаружены остатки зданий и хранилищ, в которых найдены следы растений и костей животных, а также каменные орудия и керамика, что свидетельствует о ведении хозяйства древними обитателями этой деревни.

"Важность этой находки заключается в том, что поселения эпохи неолита (4200 — 2900 года до нашей эры) в данном районе ранее не обнаруживались… Находка позволяет археологам изучить доисторические общины, обитавшие в дельте Нила до начала правления первой династии фараонов (IV тысячелетие до нашей эры — ред.)", — приводит ведомство слова главы сектора древнеегипетских памятников Аймана Ашмави.

По данным главы управления морской археологии Нади Хадар, в следующем сезоне ученые изучат обнаруженные в поселении органические останки, чтобы прояснить происхождение сельского хозяйства и животноводства в Египте, говорится в сообщении.

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