Время не лечит: Лола Каримова рассказала, как скучает по отцу
Младшая дочь первого президента Узбекистана отметила, что только по прошествии времени она начала понимать многое из того, что говорил ее отец ранее.
Младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева на своей странице в Instagram поделилась воспоминаниями о своем отце во вторую годовщину со дня его смерти, пишет Sputnik Узбекистан.
Она написала, что очень скучает и время ничего не меняет.
"Мои странные лабиринты памяти уносят меня в разные концы времени, и я мысленно проживаю их еще и еще раз, зачастую понимая до конца только сейчас многое сказанное Вами. Многие слова и картинки прошлого живут со мной днями, медленно испаряясь, переходят в сны, где мы встречаемся опять", - отметила она.
Лола Каримова подчеркнула, что эта память будет вечной. "Второго сентября, в день Вашей памяти, Вы услышите каждое слово, сказанное о Вас Вашими детьми", - резюмировала она.
Дочь первого президента также разместила на своей странице видеоролик с похорон Каримова.
Напомним, Ислам Каримов скончался 2 сентября 2016 года в возрасте 78 лет от инсульта и был похоронен на своей родине в Самарканде.
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