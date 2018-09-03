Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Маккейн передал Путину "послание" на своих похоронах

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года.

Фото : © AFP 2018 / Robyn Beck3 сентября 2018, 00:03

Сенатор Джон Маккейн оставил "послание" президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу на собственных похоронах. Об этом написала в Twitter экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр, передает РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что Маккейн сам тщательно планировал "каждую деталь" собственных похорон. Пауэр утверждает, что сенатор неслучайно пригласил на церемонию президента Украины Петра Порошенко и отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Прощальное послание Владимиру Путину и Дональду Трампу: Америка остается рядом со своими друзьями и союзниками", — заметила экс-дипломат.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Политик имел репутацию "ястреба". Он занимал крайне жесткую позицию по отношению к Москве, постоянно критикуя российское руководство и, в частности, выступая за расширение санкций. Россию Маккейн называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты