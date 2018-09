Маккейн передал Путину "послание" на своих похоронах

Сенатор Джон Маккейн оставил "послание" президенту России Владимиру Путину и его американскому коллеге Дональду Трампу на собственных похоронах. Об этом написала в Twitter экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр, передает РИА Новости.

Она обратила внимание на то, что Маккейн сам тщательно планировал "каждую деталь" собственных похорон. Пауэр утверждает, что сенатор неслучайно пригласил на церемонию президента Украины Петра Порошенко и отвел ему место рядом с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Сенатор от Аризоны Джон Маккейн являлся одним из наиболее влиятельных и авторитетных политиков в США. С 1982 года он был членом палаты представителей, а затем сенатором.

Маккейн скончался 25 августа в возрасте 81 года. На протяжении года он боролся с агрессивной формой рака мозга.

Политик имел репутацию "ястреба". Он занимал крайне жесткую позицию по отношению к Москве, постоянно критикуя российское руководство и, в частности, выступая за расширение санкций. Россию Маккейн называл "бензоколонкой, маскирующейся под страну".

Surely no coincidence that #JohnMCain - who planned every detail of today’s memorial - invited Ukraine’s President @poroshenko & seared him beside @jensstoltenberg, head of NATO. A parting message to Vladimir Putin & @realDonaldTrump: America stands with our friends & allies.