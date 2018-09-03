Казахстанская школьница выиграла конкурс научно-технических инноваций в Китае

Девочка разработала приложение для незрячих и слабовидящих.

Незрячие и слабовидящие люди теперь с легкостью смогут прочитать любой текст. Поможет им в этом специальное приложение, которое разработала 16-летняя школьница из Алматы. Эта работа принесла Любовь Дудченко победу на конкурсе научно-технических инноваций среди подростков, прошедшем в Китае, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

«Принцип приложения очень прост», - рассказывает Люба. С его помощью любой напечатанный текст моментально преобразуется в звуковую речь или шрифт Брайля. Подобные программы в мире существуют, но проект Любы отличается удобством использования.

Любовь Дудченко, ученица Назарбаев интеллектуальной школы:

- В будущем я планирую заниматься именно технологиями. Возможно, создам свою компанию или стартап, связанный с этими технологиями.

Паяльник и мультиметр – без этих инструментов в робототехнике не обойтись. Люба орудует ими как заправский «системщик». За техническую часть устройства отвечает именно она. А вот успешная презентация проекта – это дело ее одноклассника Селимжана Чалышкана.

Селимжан Чалышкан, ученик Назарбаев интеллектуальной школы:

- Очень часто мы работаем над проектом целую ночь или целый день. Мы можем иногда какие-то вещи оставить на второй план и полностью заниматься проектом.

Талантливая школьница создает реальное будущее. В ее инновационной копилке десятки идей и готовых проектов. Сейчас Любовь Дудченко работает над новым приложением для телефонов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!