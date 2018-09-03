Флойд Мейвезер спустил $50 тысяч на стриптизёрш

До посещения клуба Мейвезер купил друзьям бутылку коньяка Louis XIII, к которому сам не притронулся.

Американский боксёр Флойд Мейвезер посетил стриптиз-клуб Scores в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. В заведение он принёс набитый деньгами рюкзак и устроил дождь из купюр, сообщает Лайф со ссылкой на портал TMZ.

В результате спортсмен оставил в стрип-клубе 50 тысяч долларов. Отмечается, что банкнот было так много, что на следующее утро их находили уборщицы.

До посещения клуба Мейвезер купил друзьям бутылку коньяка Louis XIII, к которому сам не притронулся.

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