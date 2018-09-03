Звезду Instagram нашли мёртвой на роскошной яхте миллиардера

Девушке было 20 лет.

Австралийская модель и звезда Instagram 20-летняя Шинейд Макнамара была найдена мёртвой на роскошной яхте мексиканского миллиардера у берегов Греции, сообщает Лайф со ссылкой на The Sun.

Шинейд работала на судне в течение четырёх месяцев, однако не уточняется, чем именно она занималась. Семья девушки рассказала, что в последнее время она выкладывала красивые фото из Средиземноморья.

При каких обстоятельствах было найдено тело модели, не сообщается. Однако пока яхта не может покинуть порт, так как полиция ведёт расследование.

Судно принадлежит бизнесмену из Мексики, сам он, по данным СМИ, покинул яхту за три дня до обнаружения тела австралийки.

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