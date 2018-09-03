Мультсериал "Время приключений" закончится после десятого сезона

4 сентября будет издан сборник DVD-дисков с 8-10 сезонами.

Американский мультсериал Adventure Time ("Время приключений") закончится после десятого сезона, последняя серия которого выходит на экраны в понедельник 3 сентября, пишет РИА Новости.

Как отмечает издание, 4 сентября будет издан сборник DVD-дисков с 8-10 сезонами.

"Мы были очень счастливы, что люди смотрели его и он им нравился", — сказал исполнительный продюсер Адам Муто.

Мультсериал был спродюсирован в 2010 году для канала Cartoon Network. Действие мультика происходит на Земле, куда после ядерной войны вернулась магия. Главный герой мальчик Финн и его собака Джейк живут в Конфетном Королевстве и стремятся помогать жителям окрестных земель. Мультсериал неоднократно номинировался на премии "Эмми", "Энни" и другие.

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