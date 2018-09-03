Белый дом выпустил монету в честь встречи Путина и Трампа

Стоимость монеты составляет 100 долларов.

Белый дом выпустил памятные монеты по случаю саммита президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина. На сайте сувенирного магазина фотография монеты не опубликована, но ее показал у себя в Twitter журналист Кеннет Фогел.

«Мы все еще не знаем, о чем договорились Трамп и Путин, но я могу сообщить, что Белый дом действительно выпустил монету в честь этого события», — отметил журналист.

Стоимость монеты составляет 100 долларов. На ней не изображены лица двух лидеров. По центру выбит Кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым проходила встреча.

31 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что президенты России и США могут встретиться до конца текущего года три раза. По его словам, встречи могут состояться во время празднования окончания Первой мировой войны во Франции, в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре и на встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. Большая часть беседы двух лидеров проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

Источник: Лента.ру

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