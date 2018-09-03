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Астанчанам предлагают выбрать удобную карту-схему маршрутов общественного транспорта

Благодаря опросу будет создан оптимальный формат карт-схем на остановках.

Фото : Astana.gov.kz3 сентября 2018, 07:55

Компания Astana LRT разрабатывает новый формат карт-схем маршрутов общественного транспорта для остановок, передает Zakon.kz.

«Мы разрабатываем новый формат карт-схем маршрутов общественного транспорта для остановок. Мы хотим, чтобы эти карт-схемы были максимально удобны для вас. Предлагаем вашему вниманию два варианта и просим указать, какой из них предпочтителен для вас, пройдя по ссылке», — говорится в сообщении.

Благодаря опросу будет создан оптимальный формат карт-схем на остановках.


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