Астанчанам предлагают выбрать удобную карту-схему маршрутов общественного транспорта
Благодаря опросу будет создан оптимальный формат карт-схем на остановках.
Фото : Astana.gov.kz3 сентября 2018, 07:55
Компания Astana LRT разрабатывает новый формат карт-схем маршрутов общественного транспорта для остановок, передает Zakon.kz.
«Мы разрабатываем новый формат карт-схем маршрутов общественного транспорта для остановок. Мы хотим, чтобы эти карт-схемы были максимально удобны для вас. Предлагаем вашему вниманию два варианта и просим указать, какой из них предпочтителен для вас, пройдя по ссылке», — говорится в сообщении.
Благодаря опросу будет создан оптимальный формат карт-схем на остановках.
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