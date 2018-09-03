Казахстанская учительница приехала в Беслан, чтобы почтить память 334 погибших в теракте

Каждый год почтить память жертв трагедии в Беслан приезжают люди из разных городов России и зарубежья.

Память жертв теракта в школе №1 города Беслана в Северной Осетии в первый день трехдневной вахты почтили порядка 2 тыс. человек. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе МВД по республике.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.

"Более 1,6 тыс. человек посетили школу, на кладбище "Город ангелов" были более 250 человек. Поток людей стал меньше, но при этом они продолжают приходить", - сказал собеседник агентства.

Трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе Беслана началась со школьного звонка. Он прозвучал в 09:15 мск (12:15 по времени Астаны) - именно в это время 14 лет назад во дворе школы раздался первый выстрел террористов. С раннего утра люди идут в разрушенную школу непрерывным потоком, зажигают у фотографий погибших свечи, приносят цветы, игрушки и воду, которую не разрешали заложникам пить террористы, удерживая их в спортзале в течение трех дней. В числе первых возложили цветы глава республики Вячеслав Битаров, члены правительства, общественных и религиозных организаций.

Каждый год почтить память жертв трагедии в Беслан приезжают люди из разных городов России и зарубежья. Уже во второй раз учительница Корлан Бельденова из Казахстана приезжает в Северную Осетию, чтобы возложить цветы к фотографиям погибших детей в спортзале бесланской школы.

"Знать о теракте из интернета и СМИ - это совсем другое, по- настоящему осознаешь масштаб, только когда приезжаешь сюда", - рассказала она ТАСС.

Вечером во дворе школы зажгут 334 свечи - по количеству людей, чьи жизни унесла трагедия. Траурные мероприятия проходят также во Владикавказе, у памятников детям Беслана в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

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