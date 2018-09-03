Эрдоган призвал отказаться от доллара

По мнению турецкого лидера, привязка международной торговли к доллару становится серьезной проблемой.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что «использование доллара только вредит» и призвал отказаться от него во внешнеторговых расчетах. Об этом он заявил во время выступления на деловом форуме в Кыргызстане, сообщает «Коммерсантъ».

По мнению турецкого лидера, привязка международной торговли к доллару становится серьезной проблемой. Эрдоган отметил, что манипуляции с курсами валюты были призваны усомниться в том, что экономика Турции сильна и здорова. Он заявил, что эта попытка оказалась провальной благодаря позиции турецкого народа и действиям правительства страны.

10 августа турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов. Тогда президент Турции призвал граждан продавать доллары и евро, чтобы спасти национальную валюту.

Курс лиры рухнул по отношению к доллару после заявления президента США Дональда Трампа о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. В ответ Эрдоган увеличилразмер ввозных пошлин на ряд американских товаров.

Отношения между Анкарой и Вашингтоном обострились после того, как 1 августа США ввели санкции в отношении двух турецких министров: внутренних дел и юстиции. Это стало ответом американских властей на отказ Турции освободить задержанного в Анкаре американского пастора Эндрю Брансона. Его подозревают в шпионаже и связях с исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара считает террористом.

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