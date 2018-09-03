Кызылординские тяжелоатлеты - победители чемпионата РК

В копилке сборной 5 золотых, 2 серебряные и одна бронзовая медали.

Илья Ильин, Александр Зайчиков, Рустем Сыбай, Асем Садыкова и Азамат Толеген завоевали победу для сборной региона. На чемпионате РК по тяжелой атлетике в Талдыкоргане кызылординская сборная завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.

В Талдыкоргане прошел чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. По итогам состязаний кызылординская сборная набрала 360 баллов, заняв первое место среди команд.

В копилке сборной 5 золотых, 2 серебряные и одна бронзовая медали.

Золото в чемпионате завоевали кызылординцы Александр Зайчиков (весовая категория до 109 кг), Илья Ильин (102 кг), Рустем Сыбай (96 кг), Асем Садыкова (64 кг) и Азамат Толеген (61 кг).

В очередной раз порадовал болельщиков Илья Ильин, после двухлетней дисквалификации завоевавший первую победу в новой для себя весовой категории 102 кг.

Кроме того, 26-летний Александр Зайчиков обновил казахстанский рекорд в весе до 109 килограммов, подняв в сумме двух состязаний 387 кг.

Итоги выступлений сборной – в таблице ниже.

Победители чемпионата:

61 кг. Азамат Толеген - 227 (99+128)

64 кг. Асем Садыкова - 228 (101+127)

96 кг. Рустем Сыбай - 378 (171+207)

102 кг. Илья Ильин - 380 (172+208)

109 кг. Александр Зайчиков - 387 (175+212)

Серебряные призеры:

67 кг. Бексултан Айтбай - 256 (106+150)

102 кг. Алишер Оразбек - 290 (130+160)

Бронзовый призер:

96 кг. Нуржан Кенесбек - 326 (142+184)

Итоги общекомандного зачета:

1-место – сборная Кызылординской области (360 очков) 2-место – сборная Алматинской области (243 очка) 3-место – ВКО (232 очка)

В ноябре этого года спортсменам предстоит участие в Чемпионате мира в Ашхабаде.

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