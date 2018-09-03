Кызылординские тяжелоатлеты - победители чемпионата РК
В копилке сборной 5 золотых, 2 серебряные и одна бронзовая медали.
Илья Ильин, Александр Зайчиков, Рустем Сыбай, Асем Садыкова и Азамат Толеген завоевали победу для сборной региона. На чемпионате РК по тяжелой атлетике в Талдыкоргане кызылординская сборная завоевала 5 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовую медали, заняв первое место в общекомандном зачете.
В Талдыкоргане прошел чемпионат Республики Казахстан по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин. По итогам состязаний кызылординская сборная набрала 360 баллов, заняв первое место среди команд.
В копилке сборной 5 золотых, 2 серебряные и одна бронзовая медали.
Золото в чемпионате завоевали кызылординцы Александр Зайчиков (весовая категория до 109 кг), Илья Ильин (102 кг), Рустем Сыбай (96 кг), Асем Садыкова (64 кг) и Азамат Толеген (61 кг).
В очередной раз порадовал болельщиков Илья Ильин, после двухлетней дисквалификации завоевавший первую победу в новой для себя весовой категории 102 кг.
Кроме того, 26-летний Александр Зайчиков обновил казахстанский рекорд в весе до 109 килограммов, подняв в сумме двух состязаний 387 кг.
Итоги выступлений сборной – в таблице ниже.
Победители чемпионата:
61 кг. Азамат Толеген - 227 (99+128)
64 кг. Асем Садыкова - 228 (101+127)
96 кг. Рустем Сыбай - 378 (171+207)
102 кг. Илья Ильин - 380 (172+208)
109 кг. Александр Зайчиков - 387 (175+212)
Серебряные призеры:
67 кг. Бексултан Айтбай - 256 (106+150)
102 кг. Алишер Оразбек - 290 (130+160)
Бронзовый призер:
96 кг. Нуржан Кенесбек - 326 (142+184)
Итоги общекомандного зачета:
1-место – сборная Кызылординской области (360 очков) 2-место – сборная Алматинской области (243 очка) 3-место – ВКО (232 очка)
В ноябре этого года спортсменам предстоит участие в Чемпионате мира в Ашхабаде.
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