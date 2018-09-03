Заморозки, дождь с переходом в снег - о погоде в понедельник

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

Согласно данным синоптиков, в большинстве регионов страны 3 сентября ожидаются неблагоприятные погодные условия, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт КЧС МВД РК.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов по западу и северо-западу республики ожидаются дожди. Ночью в восточной половине возможен переход дождя в снег. Местами ожидается ветер, на юге с пыльной бурей. Ночью и утром местами туман.

На севере, северо-западе, востоке и центре республики ночью сохраняются местами заморозки. В Карагандинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях местами ожидается ночью и утром туман.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской областях местами - ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Туркестанской, Кызылординской, Мангыстауской областях местами ожидается ветер 15-20, порывы 23 м/с, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами гроза, ветер 15-20 м/с. В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 3 градуса.

В Алматы 3 сентября будет ясная погода, температура воздуха днем - 13-15 градусов тепла.

В Астане днем будет облачно, осадки не ожидаются, температура 11-15 градусов.

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