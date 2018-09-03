Состояние более 3 тыс. зданий проверят в Алматы

В число объектов, которые включены во второй этап паспортизации, вошли объекты социального назначения, такие, как детские сады, школы и больницы, государственные учреждения, а также многоквартирные жилые дома.

Эксперты Казахского научно-исследовательского и проектного института строительства и архитектуры (АО «КазНИИСА») в рамках масштабного проекта «Паспортизация Алматы» проверят состояние более 3000 зданий города, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу института.

Как поясняется, в число объектов, которые включены во второй этап паспортизации, вошли объекты социального назначения, такие, как детские сады, школы и больницы, государственные учреждения, а также многоквартирные жилые дома.

«Оценка сейсмостойкости и прочности зданий будет состоять из двух этапов. Первый этап - создание электронного паспорта. Визуальное обследование и данные результатов визуального обследования ежедневно вносятся в электронную базу в ГИС программе (форматы gdb, shp, xml) с геопривязкой фотоматериалов, с привязкой объектов к местной системе координат г. Алматы для заполнения, которая должна ежедневно пополняться данными по результатам сейсмического обследования объектов в течение всего периода выполнения работ на момент обследования», - говорится в сообщении.

Второй этап - визуальное обследование строений, определение типа серии, к которой относится многоквартирный жилой дом, внешнее состояние конструкции.

Как отмечается, паспортизация даёт возможность составить план возможных сценариев того, как город может себя повести в случае землетрясения, селя и других природных катаклизмов. После завершения паспортизации, каждый исследуемый объект получит электронный паспорт, который в дальнейшем может использоваться для эффективной эксплуатации, проведения ремонта строения.

«В 2017 году эксперты АО «КазНИИСА» провели состоянии 7027 объектов в Алматы, для каждого из них был изготовлен электронный паспорт. В документе мы отдельным пунктом прописали возможность проведения перепланировки в данном многоквартирном доме, отметили, какие стены можно снести в ходе перепланировки, а какие конструкции являются несущими и не подлежат сносу. В этом году работа будет продолжена, на втором этапе паспортизации были включены не только государственные и социально-значимые объекты, но и частные строения в разных районах Алматы», - рассказал управляющий директор по производству АО «КазНИИСА» Ералы Шокбаров.

Напомним, что в 2017 году эксперты АО «КаЗНИИСА» и «Алматыгенплана» в рамках паспортизации проверили 6 547 жилых объекта, 323 школы, 246 детских садов, 89 поликлиник.

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