Обнаружен пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8

Место падения вертолета находится в 290 километрах на юго-восток от города Усть-Кут.

Вертолет Ми-8, пропавший в воскресенье в Иркутской области, обнаружен в разрушенном состоянии, людей рядом нет, сообщают РИА Новости со ссылкой на Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС России.

В МЧС не исключили, что пропавший под Иркутском Ми-8 отклонился от маршрута

В воскресенье СК сообщил, что вертолет Ми-8 иркутской авиакомпании "Ангара" вылетел из города Усть-Кута на геологоразведочные работы, но в установленное время экипаж не вышел на связь.

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Известно, что на борту находятся три члена экипажа. Были организованы поиски пропавшего вертолета, которые с наступлением темноты прекратили до утра понедельника.

Сегодня в СРЦ сообщили, что место падения вертолета находится в 290 километрах к юго-востоку от Усть-Кута.

"Частный вертолет Ми-8 обнаружен на территории Казачинско-Ленского района. По визуальным данным с воздуха, вертолет разрушен, людей рядом нет. Согласно оперативной информации, место падения вертолета находится в 290 километрах на юго-восток от города Усть-Кут", — сообщили в СРЦ.

Специалисты ищут возможность посадки авиационной техники как можно ближе к месту падения Ми-8.

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