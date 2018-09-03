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Ученые выявили смертельную опасность физических нагрузок

Необходимо регулярно консультироваться с врачом.

Фото : abcnews.go.com3 сентября 2018, 10:42

Ученые Университета Британской Колумбии выяснили, что спортсмены уязвимы для сердечно-сосудистых заболеваний, несмотря на постоянную физическую активность. Это подтверждают результаты предыдущих исследований. У людей, подвергающихся постоянным нагрузкам, увеличивается риск преждевременной смерти. Об этом сообщает Лента со ссылкой на на пресс-релиз MedicalXpress.

Специалисты проанализировали данные о 798 атлетах в возрасте 35 лет и старше, которые занимались средней и высокой физической активностью три дня в неделю минимум. Добровольцы ответили на ряд вопросов о здоровье, семейной медицинской истории и занятиях спортом. Участникам также измерили кровяное давление и провели коронарную ангиографию.

В итоге у 94 человек выявили признаки сердечно-сосудистых заболеваний, а у 10 — тяжелые нарушения функций коронарной артерии без проявлений симптомов.

Хотя показано, что физическая активность помогает профилактике расстройств сердца, рака и депрессии, чрезмерные нагрузки могут нанести серьезный вред здоровью. Ученые советуют регулярно консультироваться с врачом.


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