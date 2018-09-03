Пятидесятую операцию по трансплантации органов провели в Актюбинской области

В регионе ведется активная работа по дальнейшему развитию трансплантации.

Современная медицина достигла уровня, когда можно вылечить пациента с неизлечимыми заболеваниями органов. Успехи трансплантации доказывают возможность полного восстановления здоровья и качества жизни человека, перенесшего данную операцию, передает пресс-служба акима Актюбинской области.

С 2014 года в Актюбинской области успешно реализуется программа развития трансплантации органов. За это время создана целая служба, оказывающая помощь населению по всем вопросам трансплантации органов. Освоены самостоятельные операции по трансплантации почек на базе Актюбинского медицинского кластера, соответствующего всем современным стандартам. В большинстве случаев донорами выступают родственники пациента.

На днях в Актобе проведена очередная операция по трансплантации почек, где донором стала родная сестра пациента, тем самым она подарила вторую жизнь своему брату. Эта операция на особом счету у врачей, так как является 50-ой юбилейной на актюбинской земле. За последние годы актюбинские врачи провели 38 операций по трансплантации почек, 12 по трансплантации печени.

В Актюбинском медкластере ведется активная работа по дальнейшему развитию трансплантации. Основная цель - сделать доступной трансплантацию органов для населения всего Западного региона, тем самым улучшая здоровье жителей нашей республики.

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