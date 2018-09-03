Генпрокуратура РК завершила расследование убийства Татишева

Мухтару Аблязову инкриминируют две статьи: убийство и соучастие в преступлении.

Генеральной прокуратурой Республики Казахстан завершено досудебное расследование в отношении Мухтара Аблязова М.К. по факту организации убийства бывшего председателя правления АО "БТА банк" Ержан Татишева, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

"17 августа 2018 года, действия Аблязова квалифицированы по статьям 28 (Виды соучастников преступления) части 3 – 96 части 2 пунктами (убийство) "ж,з" Уголовного кодекса Республики Казахстан (в редакции 1997 года)", - говорится в сообщении.

Генпрокуратура объявила подозреваемому Аблязову и его защитнику об окончании производства следственных действий и начале ознакомления с материалами уголовного дела. Подозреваемый и его защитник вправе ознакомиться с материалами уголовного дела совместно и раздельно, выписывать любые сведения и в любом объеме, снимать копии с документов, в том числе с помощью научно-технических средств, за исключением сведений, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.

Подозреваемый вправе заявлять ходатайства о производстве дополнительных следственных действий либо принятии других процессуальных решений, а также на рассмотрение дела судом с участием присяжных заседателей, уточнили в ведомстве.

Ознакомление с материалами дела пройдет 5 сентября в Алматы.

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