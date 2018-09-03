Более 26 краж скота на счету группировки, задержанной в Туркестанской области

Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК.

Сотрудниками криминальной полиции ДВД Туркестанской области в ходе спецоперации ликвидирована деятельность организованной преступной группировки, промышлявшей кражами скота, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.

Пять членов ОПГ были задержаны при попытке кражи 20 голов лошадей с вольного выпаса.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы совершения преступлений. На их счету 26 краж скота, совершенных на территории ряда районов Туркестанской области", - сообщил Садубаев.

Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «Создание и руководство ОПГ», «Кража в особо крупных размерах».

Также в Арысском районе Туркестанской области была пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей кражей скота.

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