Более 26 краж скота на счету группировки, задержанной в Туркестанской области
Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК.
Фото : открытые источники3 сентября 2018, 11:20
Сотрудниками криминальной полиции ДВД Туркестанской области в ходе спецоперации ликвидирована деятельность организованной преступной группировки, промышлявшей кражами скота, передает Zakon.kz.
Об этом сообщил сегодня в ходе брифинга официальный представитель МВД Алмас Садубаев.
Пять членов ОПГ были задержаны при попытке кражи 20 голов лошадей с вольного выпаса.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий была вскрыта схема преступной деятельности группы, определена роль каждого участника, подтверждены данные о наличии между ними сговора, а также задокументированы все этапы совершения преступлений. На их счету 26 краж скота, совершенных на территории ряда районов Туркестанской области", - сообщил Садубаев.
Проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК «Создание и руководство ОПГ», «Кража в особо крупных размерах».
Также в Арысском районе Туркестанской области была пресечена деятельность преступной группы, промышлявшей кражей скота.
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