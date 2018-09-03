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Экспериментальную разметку нанесли на перекресток в Астане

"Вафельная" разметка (вафельница) - решетка из желтых линий, нанесенных на проезжую часть в пределах границ перекрестка.

Фото : ДВД Астаны3 сентября 2018, 11:39

Со 2 сентября на одном из проблемных регулируемых перекрестков, где часто возникают заторы (пр. Туран - ул.Сыганак), начнет функционировать новая экспериментальная дорожная разметка (вафельница), сообщает Zakon.kz.

"Вафельная" разметка - это решетка из желтых линий, нанесенных на проезжую часть в пределах границ перекрестка. Разметка наносится для улучшения наглядности, помогая водителю выполнить одно из правил проезда перекрестка а именно: запрещается выезжать на перекресток или пересечение проезжих частей, если образовался затор, вынуждающий водителя остановиться в пределах перекрестка, создавая тем самым помехи для движения транспортных средств в поперечном направлении.



Границы перекрестка определяются воображаемыми линиями, соединяющими противоположные наиболее удаленные от центра перекрестка точки начала закругления проезжих частей, а в данном случае обозначены линии пересечения проезжих частей. Водитель легко может определить эти границы, а вафельная разметка помогает увидеть их визуально.

В каких случаях можно, а в каких запрещено заезжать на разметку:

- вы имеете право заехать и остановиться на разметке в случаях, когда при повороте направо остановка будет связана только с необходимостью пропустить пешеходов;

- при повороте налево вам придется уступить дорогу встречному автомобилю и пешеходам.

Выезд на разметку запрещен в случаях, когда за перекрестком образовался затор из транспортных средств, который вынудит водителя остановиться на перекрестке.

На перекрестке с разметкой также не желательно разворачиваться, когда возникает необходимость остановиться и пропустить встречный автомобиль.

Позже, для предупреждения водителя о наличии на перекрестке вафельной разметки будут применяться соответствующие технические средства регулирования. Вместе с тем сообщаем, что на сегодняшний день внедрение "вафельной" разметки производится в тестовом режиме.

За нарушение правил разметки, водителям грозит штраф в размере 3 МРП, за повторное нарушение - 7 МРП.


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