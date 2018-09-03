Холодный антициклон продолжит распространяться по Казахстану
В северных, центральных и восточных областях ожидаются туманы.
Фото : se.pl3 сентября 2018, 11:47
РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 4-6 сентября, передает zakon.kz.
По сообщению синоптиков, вторжение в Казахстан в первые дни сентября холодных воздушных масс с районов Карского моря, вызвало понижение температуры в большинстве областей республики. А ночная температура в северных, центральных и восточных областях понизилась до заморозков.
"В предстоящие трое суток холодный и обширный антициклон будет распространяться и далее на Казахстан, поэтому заморозки здесь будут сохраняться. В большинстве областей республики температура воздуха ожидается ниже климатической нормы на 3-5°С, лишь на западе предполагается выше обычной на 2-4°С. В ночные и утренние часы в северных, центральных и восточных областях ожидаются туманы с видимостью менее 500 м", - отмечают в РГП "Казгидромет".
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