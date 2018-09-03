Казахстанских предпринимателей приглашают принять участие в торгово-экономической миссии в Москву

Цель мероприятия – развитие торговых отношений между казахстанскими и российскими предпринимателями, установление деловых связей между двумя странами.

Внешнеторговая палата Казахстана приглашает отечественных предпринимателей принять участие в торгово-экономической миссии в Москву, проведение которой запланировано 17 – 18 сентября 2018 года передает zakon.kz.

Цель мероприятия – развитие торговых отношений между казахстанскими и российскими предпринимателями, установление деловых связей между двумя странами.

В программе миссии: участие в торгово-экономическом форуме, деловые встречи с представителями органов государственной власти Москвы, деловые контакты с представителями предприятий и организаций России.

Для участия предприятия в деловом визите в Москву необходимо позвонить по номеру телефона: + 7 778 185 24 64.

На сегодняшний день свое участие в миссии подтвердили компании из пищевой, химической и электротехнической отраслей: ТОО «Алматинский продукт», ТОО Goldman and Young», ТД «Аманат», ТОО «МПЗ БИЖАН», ТОО «Лепсинск Өнімі», ТОО «Жаркент Фрукт», ТОО «Цин-Каз», ИП «Енсепова М.Б.», ТОО «ДЕП» и ТОО «ЭТО».

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