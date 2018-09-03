Токаев: Качественное исполнение поручений главы государства – наша главная задача

Парламент продолжит работу над законопроектами, направленными на обеспечение пяти социальных инициатив президента и комплексных социально-экономических мер.

Своевременное и качественное исполнение поручений Главы государства, поставленных в ходе открытия четвертой сессии шестого созыва, – главная задача депутатов. Об этом заявил председатель Сената Касым-Жомарт Токаев на заседании бюро Сената Парламента и определил основные направления работы верхней палаты парламента, передает Zakon.kz.

Парламент продолжит работу над законопроектами, направленными на обеспечение пяти социальных инициатив президента и комплексных социально-экономических мер. Кроме того, планируется внесение документов, по реализации инфраструктурных и индустриальных программ. Депутатам также предстоит ратифицировать конвенцию о правовом статусе Каспийского моря, подписанную президентами пяти государств на V саммите прикаспийских государств в Актау. Всего же в парламенте ведется работа с более чем 50 законопроектами, в портфеле Сената находятся 8, среди них законопроекты по вопросам религии, о рекламе, стандартизации.

На предстоящем заседании Сената, которое состоится 6 сентября, палата рассмотрит законопроекты о ратификации: Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительствами Казахстана и России о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса «Байконур»; Протокола между Правительствами Казахстана и Узбекистана о внесении изменений и дополнений в межправительственное Соглашение об избежании двойного налогообложения доходов и имущества. Кроме того на заседании будет рассмотрен вопрос о создании Комиссии по контролю за использованием электронной системы и работой обслуживающего ее персонала.

В завершение бюро председатель Сената акцентировал внимание коллег на необходимости повышения качества депутатской работы, а также усилении роли парламентского контроля:.

«Исполнение всех рекомендаций, принятых на каждом парламентском слушании должны быть на постоянном контроле комитетов», - отметил К.Токаев.

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