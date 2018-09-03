Руководители LG рассказали о своем видении развития искусственного интеллекта на выставке IFA 2018

Посетители выставки IFA 2018 могут оценить широкую линейку продуктов и роботов LG с искусственным интеллектом в Холле 18 до 5 сентября 2018 года.

В первом в истории компании выступлении на открытии выставки IFA 2018 главный исполнительный директор LG Electronics Джо Сеонг-джин вместе с президентом и техническим директором компании доктором И.П. Парком представили речь «Думать мудро. Быть свободным: жить свободнее с искусственным интеллектом».

Первым выступал исполнительный директор Джо. Он особо подчеркнул основополагающее стремление компании улучшить качество жизни потребителей благодаря повышению доступности более свободных и «умных» решений на каждый день.

«Искусственный интеллект в сочетании с граничными вычислениями, большими данными и возможностью более качественного подключения к 5G способен безупречно связать между собой каждый аспект жизни. Ваш дом будет знать о том, как прошел Ваш рабочий день, и подготовит идеальную обстановку к вашему приходу» – заявил г-н Джо.

Выступление продолжил технический директор Парк, рассказавший о трех китах искусственного интеллекта: способности эволюционировать, способности интегрировать и открытости. Он рассказал о методике, использованной LG при разработке базовой технологии искусственного интеллекта: компания сосредоточила внимание на распознавании речи, распознавании образов, биометрическом опознавании и алгоритмах глубокого обучения; затем на преимуществах бесперебойной совместимости благодаря разноплановому портфелю продуктов LG, с помощью которого удалось справиться с традиционными пространственно-временными ограничениями; и, наконец, на бесконечном потенциале улучшенной совместимости. В заключение он подчеркнул важность открытой экосистемы искусственного интеллекта и рассказал об интуитивной операционной системе LG webOS.

Посетители выставки IFA 2018 могут оценить широкую линейку продуктов и роботов LG с искусственным интеллектом в Холле 18 до 5 сентября 2018 года.

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