Три убийства совершены за два дня в Карагандинской области

Все эти тяжкие преступления были раскрыты по «горячим следам».

Три убийства раскрыли в течение суток сотрудники криминальной полиции Карагандинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областного ДВД.

Как сообщили в ведомстве, первое преступление было совершено 28 августа в одном из поселков Осакаровского района. В собственном доме был обнаружен труп 45-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий, полицейские задержали 39-летнюю жительницу поселка, которая рассказала, что нанесла потерпевшему телесные повреждения в ходе возникшей ссоры. По данному факту начато досудебное расследование по статье 106 часть 3 УК РК. В отношении задержанной избирается мера пресечения, проводится расследование.

А 29 августа в одной из квартир города Балхаша был обнаружен труп 32-летней женщины, с признаками насильственной смерти. Сотрудниками криминальной полиции городского ОВД задержан 28-летний местный житель, который признался, что в ходе распития спиртных напитков и возникшей ссоры нанес телесные повреждения потерпевшей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 99 часть 1 УК РК. Мера пресечения избирается, проводится расследование.

Еще одно убийство было раскрыто в этот же день сотрудниками УВД Темиртау. Тогда возле одной из трансформаторных подстанций города был обнаружен труп неустановленной женщины, завернутый в ковер.

Данный факт был зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по статье 99 часть 1 УК РК «Убийство». Сотрудниками полиции была установлена личность потерпевшей, ей оказалась 36-илетняя жительница города Темиртау.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции был установлен и задержан 25-летний житель города, который признался в том, что находясь в доме погибшей и распивая спиртные напитки, поссорился с потерпевшей и задушил ее. После этого, он в целях сокрытия следов преступления вынес труп на улицу. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

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