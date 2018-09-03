О преимуществе использования транзитного потенциала тюркоязычных стран рассказал Назарбаев

Нурсултан Назарбаев обратил внимание на важность углубления торгово-экономических отношений между государствами-членами Тюркского Совета.

В Кыргызской республике состоялось заседание VI саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает Zakon.kz.

Выступая на саммите президент Казахстана отметил, что на фоне изменений геополитической и геоэкономической ситуации в мире усугубляются проблемы международной безопасности.

- Это – терроризм, религиозный экстремизм, организованная преступность, неконтролируемая миграция и незаконный оборот наркотиков. Данные факторы, безусловно, оказывают негативное влияние и на тюркский мир, что требует от нас принятия всесторонних мер, - указал глава государства.

Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что сотрудничество в рамках Тюркского совета позволит создать благоприятные условия для взаимного развития, и предложил ряд инициатив по дальнейшему развитию партнерства между странами.

- Мы должны использовать возможности Международного финансового центра «Астана», где созданы все условия для развития финансовых инструментов, консолидации капитала и привлечения известных инвесторов и финансовых экспертов. В этой связи я приглашаю ваши страны принять активное участие в деятельности финансового центра, - отметил президент Казахстана.

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Нурсултан Назарбаев также обратил внимание на важность углубления торгово-экономических отношений между государствами-членами Тюркского Совета и рассказал о преимуществах использования транзитного потенциала стран.

Наши государства находятся в центре континента, соединяя Запад и Восток, Север и Юг. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, которая недавно была принята в Актау, будет способствовать дальнейшему развитию транзитного потенциала нашего региона. Поэтому в рамках встреч министров транспорта и морских администраций Тюркского совета необходимо провести активную работу по упрощению тарифной политики и административных процедур, - сказал глава государства.

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