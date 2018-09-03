Китайская экономика начала страдать от торговой войны

Индекс деловой активности упал на 0,2 пункта.

В Китае в августе снизился индекс деловой активности (PMI). Показатель упал на 0,2 пункта, до уровня 50,6. Это самый низкий результат с июня 2017 года, передает деловое издание Caixin со ссылкой на "Лента".

Издание отмечает, что уровень производства на китайских предприятиях продолжил расти, однако количество новых заказов упало до максимально низкой отметки за год. Это наблюдается как на внутреннем, так и на экспортном рынках.

Еще один фактор, отпугнувший покупателей, — высокие цены. Себестоимость продукции росла в августе вслед за инфляцией. При этом уровень занятости снизился, и из-за этого многие компании не смогли выполнить даже полученные заказы.

Caixin связывает спад с торговой войной и «неясными перспективами», которые беспокоят участников рынка.

31 августа американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп объявит о введении новых заградительных пошлин в отношении китайских товаров уже на первой неделе сентября. Они коснутся продукции на общую сумму в 200 миллиардов долларов. На данный момент ограничения с обеих сторон затрагивают товары на 50 миллиардов долларов в год.

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