Родственники 52 погибших граждан Узбекистана считают, что их дети живы

Им не показали останки тел погибших и анализы, подтверждающие смерть. Людей, по словам родственников заживо сгоревших узбеков, привезли и хоронили в закрытых гробах.

В межрайонном специализированном суде по уголовным делам начался процесс по делу о гибели 52 граждан Узбекистана, заживо сгоревших на трассе в Актюбинской области, передаёт корреспондент Вnews.kz.

На разбирательство приехали родственники 52 погибших граждан Узбекистана. Они утверждают, что их дети всё ещё живы.

Юлдуз Ганиева потеряла в этом ЧП сразу двух близких людей – сына и внука. По её словам, их телефоны всё еще работают. Она постоянно звонит родным, попавшим в списки погибших, но их телефоны не отвечают.

''Мы не верим, что они умерли. Они живы. Телефон моего сына и внука до сих пор работает, но не отвечает. У многих телефоны работают. Люди сгорели, а телефоны нет. Как может быть такое? Значит они живы. Их, возможно, держат в рабстве'', - заявила она в суде.

Такого же мнения придерживаются и другие потерпевшие. Главным аргументом в таких домыслах является то, что им не показали останки тел погибших и анализы, подтверждающие смерть. Людей, по словам родственников заживо сгоревших узбеков, привезли и хоронили в закрытых гробах.

К слову, на процесс потерпевшие приехали на автобусе и разместились в съёмных квартирах Актобе. Они не нанимали адвокатов, но просят явиться в суд посла Узбекистана.

''Мы требуем человека из посольства, чтобы он защищал наши права. Мы не нанимали адвокатов. Аллах - наш адвокат. Потому что это видел только Аллах'', - заявили они.

На скамье трое водителей автобуса родом из ЮКО. Следственные органы обвиняют их в ненадлежащем использовании транспортного средства и нарушении правил дорожного движения.

Но подсудимые, так же, как и их родные, вину не признают. Они считают, что вместе с ними должны судить и выживших в жуткой трагедии двух узбеков.

''Моего брата Максата Пернебекова судят, хотя он спал. Проснулся, когда произошла трагедия и случайно выжил, выпрыгнув из автобуса. Он получил ожоги. Почему обвиняют только троих водителей. Почему не задержали двух выживших узбеков?'', - говорит сестра подсудимого Нуршат Пернебекова.

Родные же заживо сгоревших узбеков считают иначе. Они требуют для подсудимых самого жестокого наказания. Отметим, что двое из родителей погибших граждан Узбекистана умерли, не пережив горе.

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