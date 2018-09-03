Турнир за звание лучшей теннисной команды Азии среди детей до 12 лет стартовал в Астане

В прошлом году команда мальчиков из Казахстана заняла 5-е место в турнире, девочек – 3-е (после Японии и Кореи).

Турнир за звание лучшей теннисной команды Азии среди детей до 12 лет стартовал сегодня в Астане (ITF Asian 12&Under Team Championships 2018). За чемпионство с 3 по 9 сентября будут бороться 13 стран – Ливан, Казахстан, Китай, Узбекистан, Гонконг, Южная Корея, Непал, Тайланд, Малайзия, Индия, Иран, Индонезия и Китайский Тайбэй, передает корреспондент Zakon.kz.

Чемпионат – инициатива и спонсорство (2 млн. долл.) президента Федерации тенниса Казахстана Булата Утемуратова. Ранее, в истории тенниса подобных соревнований для детей до 12 лет не существовало. Впервые первенство Азии прошло в 2017 году в Астане. На данный момент инициативу поддержали в 5 регионах мира. Так что параллельно первенство проходит в южной и центральной Америке, евро-африканском регионе, Азии и Австралии.

«Мы очень рады, что получили огромную поддержку не только со стран Азии, но и со всего мира. Соревнованиям оказывается поддержка не только финансовая, но и с точки зрения спортивной наполняющей - у детей до 12-ти лет есть возможность получить опыт, выехать за пределы своей страны, проверить себя. Мы надеемся, что это даст дополнительный толчок к развитию детского и юношеского тенниса, которому мы уделяем огромное внимание и средства», - сказал вице-президент федерации тенниса Казахстана Диас Доскараев.

В прошлом году команда мальчиков из Казахстана заняла 5-е место в турнире, девочек – 3-е (после Японии и Кореи), чем удивили своих наставников. В этом году, федерация также поставила высокую планку, хотя понимает высокий уровень конкуренции.

«Здесь не только Китай и Корея, но и Таиланд очень сильная команда, Индонезия, Малайзия, Узбекистан. Со всеми нужно биться. Но в любом случае это обучающий процесс. Выиграем мы или проиграем, мы не будем делать каких-то принципиальных выводов, что здесь что-то плохо или хорошо. Дети должны получить удовольствие от игры и неоценимый опыт», - прокомментировал Доскараев.

Через первенство Федерация тенниса РК старается подготовить юных теннисистов к Кубку Дэвиса, Кубку Федерации, где они будут выступать за свою страну. А также посвятить детей в теннис как настоящих профессионалов.

«В целом я доволен уровнем игры наших юных теннисистов. Стоит отметить, особенно девочек. Лидеры сборной, такие как Айя Нупбай, Карина Джумаджанова, Жанель Оспанова, Адема Амангельды, Каракат Койлыбаева буквально подняли планку, и не только в РК. Они занимают призовые места в Европе. Вообще мы видим, что последние 2 года появляется массовость в теннисе и есть непредсказуемые результаты», - рассказал он.

В пример Доскарев привел результаты Стефании Аникиной из Караганды, которая на Кубке Казахстана показала невероятные результаты, хотя ранее занимала 3-4 места, и Каракат Койлыбаеву из Шымкента, которая всегда была в резервном составе, а на Кубке не проиграла ни одного матча за свой регион.

«Такие спортсмены вселяют в нас уверенность, надежду и мотивацию работать дальше. Регионов много, молодежь растет», - заключил Доскараев.

В командном первенстве Азии за Казахстан будут играть Дастан Жакангер, Дархан Жакангер, Ильяс Маратулы, и Айя Нупбай, Жанель Оспанова, Адема Амангельды. Теннисисты играют в группах по одному парному матчу и двум одиночного разряда.

Татьяна Ковалева, Астана

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