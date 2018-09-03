Мухамедиулы рассказал, почему сборная не заняла более высокое место на Азиаде-2018

Министр предложил разобрать причины и принять решение по исправлению ситуации в будущем.

Министр культуры Арыстанбек Мухамедиулы назвал причины, по которым национальная сборная Казахстана заняла девятое место на Азиаде-2018, передает Zakon.kz.

"Друзья, хочу поздравить и поблагодарить Национальную сборную Казахстана с достойным выступлением на летних Азиатских играх-2018, завершившихся в Индонезии. Впервые за всю историю Казахстаном завоёваны золотые медали в таких видах спорта, как фехтование в индивидуальной программе, гребной слалом и маунтинбайк, завоевали сразу 2 "золота" в джиу джитсу. Это огромное достижение, друзья", - написал министр на своей странице в Facebook.

После короткого поздравления, министр культуры решил выяснить, почему у сборной страны так мало золотых медалей. Всего национальная сборная завоевала 76 медалей - 15 золотых, 17 серебряных и 44 бронзовые. Казахстан представляли 440 атлетов, которые выступили в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.

"К сожалению, некоторые объективные, а чаще субъективные причины не позволили нашей Сборной занять более высокое место в общемедальном зачете. Мы оказались на 9-м месте по целому ряду причин. Давайте попробуем разобрать их вместе и по итогам мы примем решение по исправлению ситуации на будущее", - предложил он.

Дальше министр представил целый ряд факторов, которые помешали сборной добиться максимальных результатов:

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике не была допущена к Играм из-за допинговых скандалов за 2008 и 2012 годы - срок дисквалификации истекает 19 октября этого года. По самым скромным подсчетам, Сборная по тяжелой атлетике должна была бы принести нам 4 медали - 2 женские (Зульфия Чиншанло и Жазира Жапаркуль) и 2 мужские (Ниджат Рахимов и Денис Уланов). Мог бы принять участие Илья Ильин и этим всё сказано.

Бокс. Сыграло свою роль то, что в нашей сборной по боксу идёт обновление состава. Очень многие казахстанские боксеры перешли в профессионалы. Отрадно, что Геннадий Головкин показал всем пример и наши многие боксеры - Данияр Елеусинов, Иван Дычко, Али Ахмедов, Жанкош Тураров, Мейирим Нурсултанов и другие перешли в профессиональный бокс и там добиваются первых серьезных успехов. Я этому рад и горд нашими ребятами. Кроме того, на Азиаде сняли с соревнований весовые категории по боксу до 91кг, 91кг и 91+кг - где наши атлеты традиционно сильны, и такие боксеры, как Василий Левит, Антон Пинчук и другие автоматически оказались вне соревнований на этих Азиатских играх. Не могу не сказать и о том, что Казахстан не представлен в международных олимпийских комитетах спорта. Будем работать на перспективу. Например, в Международной Федерации бокса AIBA исполняющий обязанности президента, а выборы должны состояться в ноябре 2018 года.

Необходимо отметить, что из программы Азиатских игр (помимо трёх весовых категорий в боксе) исключили 1 вес в карате, командные виды соревнований в пулевой и стендовой стрельбе, в которых наша команда завоевала золотые медали на предыдущих Азиатских играх и имели все шансы повторить успех.

При этом в летние Азиатские игры были включены специфичные виды спорта, например, кураш - традиционная узбекская борьба, которая принёсла сборной Узбекистана 5 золотых медалей. Или -пенчак-силат (традиционный индонезийский вид боевых искусств), джетскай (гонки на гидроциклах), спортивный бридж (карточная игра, признанная МОК), сепактактрау (сочетание волейбола, футбола и даже гимнастики, которое включено с 90х годов).

Теннис. С 21 августа по 9 сентября в США проходит Open US - открытый чемпионат США по теннису, один из четырёх турниров Большого шлема. К сожалению, даты совпали со сроками проведения Азиатских игр, и мы приняли решение отправить туда "звездный состав" наших теннисистов - Михаила Кукушкина, Юлию Путинцеву, Зарину Диас. Решение осознанное и обоснованное - эти соревнования для наших теннисистов сегодня в приоритете.

"Резюмируя, могу сказать, что гипотетически мы могли занять в общекомандном зачёте те же пятое или четвёртое место, которое, к слову, считается негласным потолком для Казахстана в летних Азиатских играх, где традиционно тройку лидеров удерживают Китай, Япония и Южная Корея. В лидеры вырвалась и хозяйка соревнований Индонезия - только по своим национальным видам спорта их сборная завоевала 14 золотых медалей. По общему количеству медалей мы в действительности находимся на пятом общезачетном месте, все вышеобозначенные мной моменты подпортили ситуацию с золотыми медалями. История не терпит сослагательных наклонений, но если задуматься и попытаться произвести простые расчеты, то ситуация в целом могла быть следующая", - добавил министр.

Глава ведомства также порассуждал, что будет если добавить к 15 золотым медалям потенциал в тяжелой атлетике. По его словам в этом случае, в копилке у страны могли быть минимум 4 дополнительные золотые медали - 19 "золотых", если бы ситуация с боксом сложилась несколько иначе, то у сборной было бы уже 22 "золота". Также, если бы наши теннисисты были свободны от соревнований приоритетного значения, то высока вероятность, что они принесли бы ещё три золотых медали и копилка насчитывала бы 25 "золотых". Если вспомнить о травме нашего сильнейшего дзюдоиста Елдоса Сметова, которая вывела его из соревнований, а он мог принести Казахстану "золото", то медалей было бы 26.

"Друзья, наши спортсмены выложились на максимум, на сегодняшний день всё возможное и зависящее от Министерства и Национального Олимпийского комитета было сделано, на какие-то решения, как в случае с теннисистами, мы пошли осознанно, на какие-то, как дисквалификация сборной по тяжелой атлетике повлиять не могли, а травмы спортсменов, невозможно предугадать при всём желании. Надеюсь, этот краткий анализ по результатам итогов выступления Национальной сборной Казахстана многое прояснит для тех, кто по каким-то причинам не знал определенные нюансы. Наши ребята - настоящие герои, которые сделали всё возможное и зависящее от них, за что им большая наша благодарность. Мы гордимся нашими спортсменами и считаем недопустимым принижать заслуги Национальной сборной. Впереди у наших ребят ещё много соревнований, а у страны - масса побед! Продолжаем работать и готовиться теперь уже к Олимпийским играм, друзья", - сделал вывод Мухамедиулы.

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