В Атырау организовали грандиозную дискотеку хитов 2000-х годов

Трехчасовая зажигательная программа, никого не оставила равнодушным.

Под открытым небом в Ретро-парке собрались около 2 500 тысячи жителей и гостей города передает корреспондент zakon.kz по Атырауской области.

Последний день уходящего лета проводили, доносящиеся из мощных динамиков музыкальной аппаратуры, самые популярные композиции 2000-х годов. Трехчасовая зажигательная программа, никого не оставила равнодушным. По словам организаторов, всех желающих окунуться в праздничную атмосферу, приглашали в публикациях на странице социальной сети Facebook.

- «Мы опубликовали пост, многие откликнулись, примерно 100 тысяч просмотров было. И вот сегодня, с поддержкой местных властей и правоохранительных органов, нам удалось собрать такое большое количество людей. Дискотека была рассчитана на людей 35 лет и больше, но мы с радостью отметили, что пришли и молодежь, и взрослое поколение. Цель мероприятия заключается в том, чтобы люди, наконец-то отдохнули от бытовых проблем, зарядились положительной энергией, вспомнили юность. Надеемся, что в будущем дискотека будет проходить у нас на постоянной основе»- рассказал организатор мероприятия, общественник Арман Хайруллин.

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