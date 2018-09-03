Бывший аким Талдыкоргана стал главой Илийского района Алматинской области

Ранее Багдат Карасаев занимал пост советника акима Алматинской области.

Экс-аким Талдыкоргана Багдат Карасаев назначен акимом Илийского района Алматинской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

Нового главу Илийского района представил аким области Амандык Баталов. Одним из основных направлений деятельности Багдата Карасаева будет развитие промышленности и реализация Программы "7-20-25".

Ранее Багдат Карасаев занимал пост акима Талдыкоргана, советника акима Алматинской области.

Родился в 1964 году. Трудовую деятельность начал с преподавателя. Работал заместителем директора, директором Дзержинского ПТУ-1 (1987-2001), заместителем акима Алакольского района, акимом Алакольского района, руководителем аппарата акима Алматинской области. Был награжден Орденом «Құрмет».

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