700 млрд тенге составляет задолженность казахстанцев перед банками

На 1 июля общее количество заемщиков - физических лиц составляет 4,58 млн человек.

Почти 700 млрд тенге составляет просроченная задолженность казахстанцев по кредитам перед банками второго уровня, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 1 июля займы (основной долг) физическим лицам составляют 4 544 млрд тенге с долей 33,7% от ссудного портфеля банковского сектора. Общая сумма займов физическим лицам с просроченной задолженностью составила 691,9 млрд. тенге», - говорится в ответе регулятора на запрос агентства.

На 1 июля общее количество заемщиков - физических лиц составляет 4,58 млн человек.

Отдельно в регуляторе привели цифры по микрофинансовому сектору. Так, по состоянию на 1 июля совокупная сумма задолженности заемщиков-физических лиц МФО составила 188,1 млрд тенге, общее количество заемщиков-физических лиц МФО составляет 306,8 тысячи человек.

«По состоянию на 1 июля 379,2 тысячи человек имеют займы с просроченной задолженностью свыше 90 дней (8,3% от общего числа заемщиков-физических лиц)», - добавили в Национальном банке.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!