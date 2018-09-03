Тенге продолжил ослабление после праздников

Средневзвешенный курс доллара США составил 365,43 тенге за доллар.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара США составил 365,43 тенге за доллар при объеме торгов 63,6 млн долларов.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 365,23 тенге за доллар (+1,80 тенге), суммарный объем торгов – 84,3 млн долларов (-74 100 тыс.).

Средневзвешенный курс евро составил 424,40 тенге за евро при объеме торгов 100 тыс. евро.

Средневзвешенный курс рубля России составил 5,3908 тенге за рубль при объеме торгов 65 млн рублей.

Средневзвешенный курс рубля России по итогам утренней и дневной сессий составил 5,3908 тенге за рубль (+0,0318 тенге), суммарный объем торгов – 65 000 тыс. рублей (+32 000 тыс. рублей).

В обменниках курс доллара - 365,7-366,7 тенге, евро - 425,1-427,1 тенге, рос.рубля - 5,38-5,43 тенге.

В торгах приняли участие 24 банка.

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