Тимофей Скатов вышел во 2-й круг юниорского US Oрen-2018

К сожалению, казахстанец Достанбек Ташбулатов уступил в матче первого круга юниорского турнира US OPEN -2018

Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел во второй круг Открытого чемпионата США среди юниоров. В стартовом матче Тимофей Скатов в двух сетах 6:2,6:4 переиграл американца Мартина Дамма передает zakon.kz.

За выход в 1/8 финала юниорского US Oрen Скатов сыграет с победителем пары Джулио Зеппиери (Италия)- Харольд Майот (Франция).

К сожалению, казахстанец Достанбек Ташбулатов уступил в матче первого круга юниорского турнира US OPEN -2018. В матче первого круга казахстанец со счетом 3:6,5:7 проиграл второй ракетке турнира, аргентинцу Себастьяну Баезу.

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