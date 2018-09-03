Школьник потратил все деньги матери-инвалида на онлайн-игру

Британка обратилась за помощью в банк.

Жительница Великобритании Клео Даккетт пожаловалась, что осталась без денег, так как ее сын спустил все на онлайн-игру. Ребенок не осознавал, что деньги настоящие. Об этом сообщает Лента со ссылкой на издание Wales Online.

Клео Даккетт из города Бридженд, Уэльс, заявила, что ее 10-летний сын Джейден-Ли (Jayden-Lee) потратил в игре Fortnite 1193 фунта стерлингов (около 558 тысячи тенге) с ее кредитной карты. 46-летняя женщина, прикованная к инвалидной коляске из-за полиомиелита, призналась, что теперь не может ни купить еду, ни заплатить за коммунальные услуги, так как у нее осталось восемь фунтов (примерно 4000 тенге). Она узнала об этом, когда попыталась снять деньги в банкомате. Чуть позже ей пришло сообщение от банка об овердрафте в размере 245 фунтов (около 115 тысячи тенге).

«Мой сын расплакался и признался во всем. Он использовал карту за моей спиной, ввел данные в свой аккаунт в Xbox и покупал вещи в Fortnite: 50 фунтов на то, 60 на се, и это еще без учета НДС», — рассказала она.

Британка обратилась за помощью в банк, но там заявили, что она обязана оплатить овердрафт без всяких поблажек. «Банк отказался помогать мне. Они сказали, что мой сын — моя ответственность, и я обязана отвечать за его действия. Но я не преступница, я не украла эти деньги и не я потратила их на игры! Я клиентка этого банка более 20 лет, а они отказываются пойти навстречу!» — возмутилась Даккетт. Теперь она требует вернуть деньги у разработчиков игры, но не надеется на успех.

В итоге женщина сняла часть денег с накопительного счета сына, чтобы оплатить первый взнос за проценты по перерасходу и купить продукты. Она планирует внести на счет еще какое-то количество средств, как только получит ежемесячное пособие по инвалидности.

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