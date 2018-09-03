Разбойник, едва не убивший 81-летнего пенсионера, задержан в Талдыкоргане

Преступником оказался 35-летний мужчина, ранее судимый за кражи.

В Талдыкоргане задержан разбойник, едва не убивший молотком пожилого мужчину ради мобильного телефона, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматинской области.

Как сообщили в ведомстве, 1 сентября в многопрофильную больницу Талдыкоргана с тяжелыми травмами поступил 81-летний мужчина, оказавшийся жертвой вооруженного разбоя. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в нападении на пенсионера, был задержан.

Им оказался 35-летний житель соседнего Аксуского района, который в состоянии алкогольного опьянения проник в дом пенсионера, и ударив его несколько раз молотком, завладел сотовым телефоном.

«Оперативникам криминальной полиции удалось близ талдыкорганского автовокзала задержать подозреваемого по «горячим следам». Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас подозреваемый взят под стражу и водворен в ИВС городской полиции. По данному факту проводится досудебное расследование по части 2 статьи 192 УК РК «Разбой» - сообщили в пресс-службе ДВД Алматинской области.

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