Проведены праворазъяснительные мероприятия.

Прокуроры Атырау просвещают осужденных по вопросам гуманизации уголовного законодательства, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Атырауской области.



Напомним, что 31 июля 2018 года вступили в силу изменения в нормы законодательства, направленные на гуманизацию уголовной политики страны. Наряду с другими поправками, изменения позволят сократить сроки наказания и смягчить условия отбывания наказания лицам, осужденным за совершение ненасильственных преступлений.

"В целях доведения положений законодательства о гуманизации до осужденных, прокурорами Атырауской области проведены праворазъяснительные мероприятия в учреждениях уголовно-исполнительной системы области. Более того, осужденным, подпадающим под действие закона, оказано содействие в направлении ходатайств в суд", - говорится в сообщении.

В результате, на сегодняшний день в суд направлено 71 ходатайство, из которых 59 - о замене лишения свободы на виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Работа в данном направлении продолжается.

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