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50 км ультра марафона покорились алматинским юнармейцам

Воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" хорошо подготовлены к длительному забегу.

Фото : Департамент по делам обороны г. Алматы3 сентября 2018, 17:35

На старте Международного горного марафона "Ирбис рейс" собрались сильнейшие спортсмены из 10 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Норвегия, Россия, США, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Чехия, Великобритания, Германия, Испания пробежали по горным тропам и рекам, лесам и перевалам Зайлийского Алатау.

- Подростки из Военно-патриотического клуба "Киров" оказались подготовленными к столь длительному забегу не xуже взрослыx. Постоянные тренировки, восxождения, участие в различныx военно-прикладныx соревнованияx, марафонаx дали xорошие результаты, - отметил военрук Баxытжан Перимбетов.

Старт горного марафона начался на высоте 2800 метров. Высота перевала достигла 4000 метров над уровнем моря.

В этом году трасса получила сертификат Международной ассоциаций трейлранинга и Международной федераций скайранинга, что сразу увеличило количество стран участников в данных соревнованиях.

В итоге на финиш первым прибежал Шынгыс Байкашев из Казахстана (6 часов 2 минуты), вторым - Педро Кастро Визуэтэ из Испании (6 часов 15 минут), третьим - Денис Власов из РК (7 часов 7 минут).

Нашим юным армейцам остается еще пару лет, чтобы стать полноценными участниками в возрастной категории 18 и старше.

- Пока они на уровне профессионалов готовятся и копят опыт ультра марафонов, чтобы в будущем стать абсолютными призерами международных соревнований, - говорит военрук клуба ВПК "Киров". - Ирбис Рейс это забег, в котором ты побеждаешь самого себя.

- У меня болели ноги, но та атмосфера и те люди, которые окружали меня, заряжали своей сильной спортивной энергетикой и мне хотелось бежать дальше и больше, ведь будущий военнослужащий нашей страны должен уметь стойко переносить все тяготы и лишения, - поделилась своими впечатлениями ученица 9 класса 19-й школы Гульниса Баратова.


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