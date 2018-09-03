50 км ультра марафона покорились алматинским юнармейцам

Воспитанники военно-патриотического клуба "Киров" хорошо подготовлены к длительному забегу.

На старте Международного горного марафона "Ирбис рейс" собрались сильнейшие спортсмены из 10 стран мира, сообщает Zakon.kz.

Норвегия, Россия, США, Австралия, Кыргызстан, Узбекистан, Чехия, Великобритания, Германия, Испания пробежали по горным тропам и рекам, лесам и перевалам Зайлийского Алатау.

- Подростки из Военно-патриотического клуба "Киров" оказались подготовленными к столь длительному забегу не xуже взрослыx. Постоянные тренировки, восxождения, участие в различныx военно-прикладныx соревнованияx, марафонаx дали xорошие результаты, - отметил военрук Баxытжан Перимбетов.

Старт горного марафона начался на высоте 2800 метров. Высота перевала достигла 4000 метров над уровнем моря.



В этом году трасса получила сертификат Международной ассоциаций трейлранинга и Международной федераций скайранинга, что сразу увеличило количество стран участников в данных соревнованиях.

В итоге на финиш первым прибежал Шынгыс Байкашев из Казахстана (6 часов 2 минуты), вторым - Педро Кастро Визуэтэ из Испании (6 часов 15 минут), третьим - Денис Власов из РК (7 часов 7 минут).

Нашим юным армейцам остается еще пару лет, чтобы стать полноценными участниками в возрастной категории 18 и старше.

- Пока они на уровне профессионалов готовятся и копят опыт ультра марафонов, чтобы в будущем стать абсолютными призерами международных соревнований, - говорит военрук клуба ВПК "Киров". - Ирбис Рейс это забег, в котором ты побеждаешь самого себя.

- У меня болели ноги, но та атмосфера и те люди, которые окружали меня, заряжали своей сильной спортивной энергетикой и мне хотелось бежать дальше и больше, ведь будущий военнослужащий нашей страны должен уметь стойко переносить все тяготы и лишения, - поделилась своими впечатлениями ученица 9 класса 19-й школы Гульниса Баратова.

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