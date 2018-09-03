В Алматы полицейские разоблачили банду серийных автоворов

Днем двое мужчин занимались мойкой автомобилей, а ночью промышляли кражей запчастей.

Сотрудниками дорожно-патрульной полиции в Ауэзовском районе Алматы задержаны двое мужчин, совершивших серию краж видеорегистраторов и антирадар-детекторов из автомобилей, передает Zakon.kz.

"Как установлено, подозреваемые разбивали камнями автостекла транспортных средств, далее похищали оттуда либо видеорегистраторы, либо антирадарные устройства, для последующей реализации на сайтах другим покупателям. Личности задержанных установлены, ими являются уроженцы Туркестанской и Жамбылской областей, 1992, 1996 годов рождения", - сообщил начальник УВД Ауэзовского района полковник полиции Алишер Турсунбетов.

Один из задержанных ранее уже был судим за кражу чужого имущества. Мужчины приехали в город для заработка: преимущественно работали на автомобильной мойке. У подозреваемых при обыске изъяты вещественные доказательства. Криминальная полиция проверяет обоих задержанных на причастность к другим преступлениям.

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