В ЦИК РК обсудили предстоящие выборы

По республике образовалось 83 свободных округа.

3 сентября 2018 года под председательством Б.Имашева состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на отдел по связям со СМИ ЦИК РК.

Членами ЦИК были рассмотрен вопрос предстоящих выборов депутатов маслихатов вместо выбывших.

В соответствии со статьей 101 и статьей 113 Конституционного закона Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан» внеочередные выборы депутатов маслихатов вместо выбывших проводятся дважды в год в последнее воскресенье марта и (или) октября. В связи с этим в 14 регионах республики выборы пройдут 28 октября 2018 года.

В целом по республике образовалось 83 свободных округа, в том числе:

1) в областные маслихаты - 12;

2) в городские маслихаты - 9;

3) в районные маслихаты - 62.

Причинами досрочного прекращения полномочий депутатов к выборной кампании октября 2018 года стали:

1) выезд на ПМЖ за пределы соответствующей административно-территориальной единицы - 31;

2) принятие на государственную службу – 26;

3) личное заявление об отставке – 16, (в том числе по состоянию здоровья – 5);

4) смерть депутата - 5;

5) избрание депутатом областного маслихата - 3;

6) прекращение гражданства государства Республики Казахстан – 2.

Досрочно прекратили полномочия депутаты маслихатов в связи с избранием или назначением на должности:

1) акима, заместителя акима района -3 человека;

2) акима, заместителя акима города областного (районного) значения - 4 человека;

3) акима сельского округа – 4 человека.

Назначены специалистами местных исполнительных органов районного и областного уровня 14 депутатов маслихатов, также 3 депутата районных маслихатов избраны депутатами областных маслихатов.

Выдвижение кандидатов началось 28 августа и продлится до 27 сентября 2018 года. Регистрация кандидатов завершится 2 октября 2018 года.

Также в ходе заседания было принято Постановление Центризбиркома «Об установлении размеров расходов кандидата в депутаты Сената Парламента Республики Казахстан, покрываемых из средств республиканского бюджета на выборах депутатов Сената Парламента Республики Казахстан, назначенных на 5 октября 2018 года» от города Шымкента.

Расчёты были составлены на основании пункта 3 статьи 28, пункта 2 статьи 33 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан», в соответствии с законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2018-2020 годы».

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