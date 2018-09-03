Сагинтаев поднял вопросы качества образования в СКО

В Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» Глава государства обозначил развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний.

По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в Северо-Казахстанскую область. Цель — ознакомление с ходом реализации в регионе Посланий Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», «Пять социальных инициатив», а также государственных и отраслевых программ, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

В рамках поездки запланировано проведение совещания о ходе реализации Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области на 2018–2021 гг., а также осмотр ряда объектов социальной и промышленной инфраструктуры. Кроме того, Премьер-Министр Б.Сагинтаев ознакомится с ходом подготовки к проведению XV Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России.

В ходе поездки Бакытжан Сагинтаев уделил внимание принимаемым в регионе мерам по повышению качества образования. В Послании народу Казахстана «Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции» ключевым приоритетом образовательных программ Глава государства обозначил развитие способности к постоянной адаптации к изменениям и усвоению новых знаний. Во всех регионах страны на базе дворцов школьников поручено создать сеть детских технопарков и бизнес-инкубаторов со всей необходимой инфраструктурой, включая компьютеры, лаборатории, 3D-принтеры. Это поможет успешно интегрировать молодое поколение в научно-исследовательскую и промышленно-технологическую среду.

В Петропавловске Премьер-Министр посетил строящийся Дворец школьников. Объект будет оснащен передовыми современными технологиями. Как рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области А. Федяев, предусмотрено создание высокотехнологичной базы кабинетов и лабораторных комплексов перспективных направлений ИТ-индустрии и STEM-образования.

Во дворце школьников будут функционировать лаборатории программирования и графического дизайна, виртуальной и дополненной реальности, инженерные науки TecQuipment (Великобритания), робототехническое конструирование (США), анимационная студия, голография, каркасно-вакуумный кинотеатр, электромобили от Lexsolar (Германия), гуманоидный робот Thespian (Великобритания), человекоподобные роботы NAO (Франция) и другие.

В Северо-Казахстанском государственном университете им. М. Козыбаева Бакытжан Сагинтаев посетил один из корпусов студенческого общежития, где ознакомился с исполнением Пяти социальных инициатив Президента. Во время осмотра комнат общежития ректор университета С. Омирбаев доложил, что в ВУЗе на сегодняшний день обучаются 5531 студентов, для которых предусмотрено 4 общежития. Вместе с тем, учитывая ежегодный рост приема и контингента обучающихся университета, в 2018/19 учебном году потребность в общежитиях составит более 3150 мест. Согласно данным акимата СКО, всего в 2018 г. на финансирование системы образования в регионе предусмотрено 55,3 млрд тг. При плане на 01.08.2018 в 31,2 млрд тг освоение составило 100%.

Следует отметить, что в рамках повышения доступности и качества высшего образования из местного бюджета было выделено 75 грантов для желающих поступить в местный ВУЗ.

Также Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев посетил Универсальный теннисный центр. Новый социальный объект состоит из 4 крытых и 3 открытых теннисных кортов. Кроме того, два крытых корта трансформируются в универсальную спортивную площадку для баскетбола и волейбола. Зрительная трибуна вмещает более 1000 человек. Принимаемые меры позволяют популяризировать спорт и здоровый образ жизни среди населения региона.

Напомним, Премьер-Министр совершает цикл рабочих поездок по регионам по поручению Главы государства. Ранее Бакытжан Сагинтаев с рабочими поездками посетил Атыраускую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Мангистаускую, Южно-Казахстанскую, Акмолинскую, Западно-Казахстанскую, Туркестанскую и Актюбинскую области.

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