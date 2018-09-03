Наследие EXPO: В Алматы запустили высокотехнологичный мусоросортировочный комплекс

Введение предприятия с передовым итальянским оборудованием позволило создать 530 постоянных рабочих мест.

В Алматы в Алатауском районе состоялся официальный запуск мусоросортировочного комплекса мощностью 550 тысяч тонн твердых бытовых отходов в год, что позволит направлять для захоронения на полигоне только безопасные инертные и биоразлагаемые материалы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

На предприятии будут извлекать до 50 тыс. тонн вторичного сырья: картон, целлофан, стекло, пластик и металл для дальнейшей переработки. В последующем на территории комплекса планируется создать дополнительные мощности для глубокой переработки вторичного сырья. Все это вкупе с внедрением комплексной системы управления отходами позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду города.

«Глава государства всегда акцентирует на необходимости повышения не только эффективности, но и экологичности предприятий. В том числе посредством новых технологий, на что и направлена принятая в стране программа цифровизации. Данный мусоросортировочный комплекс является наглядным примером наследия EXPO-2017 и реализован по принципу государственно-частного партнерства. Инвестором, с которым заключен долгосрочный контракт, вложено 5,4 млрд. тенге. В свою очередь городом предоставлена земля и подведены все инженерные коммуникации», - отметил аким Алматы Бауыржан Байбек.

Введение предприятия с передовым итальянским оборудованием позволило создать 530 постоянных рабочих мест. По словам руководителя АО «Тартып» Айбека Рахимова, заключение долгосрочного контракта между администрацией города и консорциумом частных инвесторов позволяет выстроить эффективную модель работы предприятия. Одним из его пунктов является постоянное обновление автопарка и автоматизация процессов. Уже закуплено 30 новых машин и внедрена система диспетчеризации маршрутов.

«Благодаря условиям, создаваемым в стране, мы смогли в короткие сроки, буквально за год перейти от обсуждения у макетов к запуску комплекса. Основная цель данного предприятия - снижение нагрузки на окружающую среду. Мы уверены, что этот комплекс станет примером, в том числе для соседних стран и мы намерены продолжать работу во благо нашего города», - добавил директор ТОО «GREEN RECYCLE» Дмитрий Данильченко.

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