Юные спортсмены из Атырау вернулись с победой с Чемпионата мира по самбо
В чемпионате приняло участие 250 юных атлетов из более чем 30 стран.
Трое молодых спортсменов с нефтяного региона приняли участие в соревнованиях среди 250 спортсменов из разных стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на представителя Региональной службы коммуникаций Атырауской области Жанат Азатову.
Трое молодых спортсменов с нефтяного региона приняли участие в соревнованиях среди лучших 250 спортсменов из разных стран.
С 22 по 26 августа в городе Орле Российской Федерации прошел Чемпионат мира среди школьников 2002-2004 годов рождения.
В чемпионате приняло участие 250 юных атлетов из более чем 30 стран. Одержав победу в весовой категории до 42 кг Ансаган Казбек завоевал серебряную медаль. Обладателями бронзовой медали стали спортсмены Адилет Хисапов в весе до 46 кг и Мадениет Кулманов в весовой категории до 55 кг.
Надо отметить, это их первое соревнование такого высокого уровня. Ранее молодые спортсмены Детско-юношеской спортивной школы №1 становились лучшими в чемпионате страны.
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