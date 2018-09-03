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Юные спортсмены из Атырау вернулись с победой с Чемпионата мира по самбо

В чемпионате приняло участие 250 юных атлетов из более чем 30 стран.

Фото : Региональная служба коммуникаций Атырауской области3 сентября 2018, 18:52

Трое молодых спортсменов с нефтяного региона приняли участие в соревнованиях среди 250 спортсменов из разных стран, сообщает zakon.kz со ссылкой на представителя Региональной службы коммуникаций Атырауской области Жанат Азатову.

Трое молодых спортсменов с нефтяного региона приняли участие в соревнованиях среди лучших 250 спортсменов из разных стран.

С 22 по 26 августа в городе Орле Российской Федерации прошел Чемпионат мира среди школьников 2002-2004 годов рождения.

В чемпионате приняло участие 250 юных атлетов из более чем 30 стран. Одержав победу в весовой категории до 42 кг Ансаган Казбек завоевал серебряную медаль. Обладателями бронзовой медали стали спортсмены Адилет Хисапов в весе до 46 кг и Мадениет Кулманов в весовой категории до 55 кг.

Надо отметить, это их первое соревнование такого высокого уровня. Ранее молодые спортсмены Детско-юношеской спортивной школы №1 становились лучшими в чемпионате страны.


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