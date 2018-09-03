Стартовал второй этап «100 новых лиц Казахстана»

Заявки для участия в проекте в 2018 году будут приниматься до середины октября на официальном сайте «100 новых лиц».

Казахстанцев призвали принять активное участие в поиске и выдвижении кандидатур для включения в проект «100 новых лиц Казахстана», передаёт корреспондент BNews.kz.

По словам председателя правления АО «Казконтект» Евгения Кочетова, в текущем году, как и в прошлом, запущен специальный сайт проекта «100 новых лиц Казахстана» 100esim.el.kz. На нём любой желающий может ознакомиться с победителями проекта 2017 года, прочитать их истории, а также проголосовать за новых участников.

«Один из участников проекта «100 новых лиц» Серик Есматов во время большого мероприятия для алматинцев сказал, что в Казахстане много ребят, много достойных людей, истории которых мы должны рассказать. Не нужно ограничиваться только теми людьми, которых выбрали. Поэтому мы сегодня здесь, поэтому новый сезон проекта «100 новых лиц» запускается», - сказал Кочетов на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в новом году заявки на участие в проекте будут приниматься от двух категорий. Первая категория – это неправительственные организации, вторая – это самовыдвиженцы.

«Мы же люди все скромные, человек может не захотеть за себя подавать заявку, поэтому любое третье лицо может подать заявку за своего героя, своего соседа, за человека, который идёт рядом с ним по улице, или о котором он прочитал в СМИ», - сказал глава «Казконтента».

«Те же врачи, которые в свободное время лечат бесплатно детей из нуждающихся семей или девушка, переплывшая Ла-Манш, могут быть очень занятыми людьми – им порой не до сбора голосов. Поэтому к поиску новых лиц подключились неправительственные организации. И тут нужно проводить большую работу среди населения, ибо народ голосует за того или иного кандидата. Да, прозвучала критика по завершению первого этапа, ибо в процесс голосования порой вмешивались те или иные силы. И я думаю, правильно, что этот процесс пойдёт при прямом участии НПО, ибо неправительственный сектор будет находить, предлагать, популяризировать новые имена», - сказал председатель РД «Болашақ» и МОО «Жастарүні» Даурен Бабамуратов.

Заявки для участия в проекте в 2018 году будут приниматься до середины октября на официальном сайте «100 новых лиц». В течение ноября пройдёт народное онлайн-голосование, после которого и определятся победители второго этапа проекта.

«Такого понятия как жюри не существует, потому что жюри в данном случае – это все граждане Казахстана. Очень удобная форма будет, по которой можно будет пройти и без проблем проголосовать за любого человека. И затем мы узнаем о том, кто стал победителем проекта «100 новых лиц Казахстана» в 2018 году», - добавил Евгений Кочетов.

Он выступил с инициативой открыть приём заявок, выдвинув на голосование кандидатуру режиссёра-клипмейкера Айсултана Сеитова.

«Он безумно талантливый, на мой взгляд, человек, который однозначно достоин быть в этом году в проекте «100 новых лиц Казахстана». Но это покажет голосование, пока это кандидат от меня», - сказал Кочетов.

Кроме того, глава «Казконтента» отметил, что в прошлом году поступило более двух тысяч заявок для участия в проекте. На голосование было допущено 302 человека и отобрано в конечном итоге 102 победителя.

«Проголосовали в том году более 300 тысяч человек, я даже сравнивал количество проголосовавших с населением города Тараз. Столько людей проголосовали по всему Казахстану! Надеюсь, в этом году замахнёмся на Шымкент», - сказал он.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов РК Ерлан Саиров сказал, что проект «100 новых лиц» — это уникальный проект, который способен объединить людей и создать определённый фундамент устойчивого развития страны на очень большую перспективу.

«Стоит отметить, что Казахстан - очень большая страна, и мы сделаем всё для того, чтобы претендентами на включение в эти "100 лиц" были не только представители городов Казахстана. Мы сделаем так, чтобы проект был доступен для всех, в том числе отдалённых сёл. Наверное, нужно будет такую же эстафету передать нашим областям, чтобы в областях точно также проводились не только пресс-конференции, но и круглые столы, семинары. Чтобы люди знали и говорили, что такой проект есть», - заявил он.

«В программной статье глава государства очень чётко сказал, что мы должны рассказать истории, рассказать о тех людях, которые живут рядом с нами, а мы на самом деле и не подозреваем, что за этими людьми кроется очень большой героизм. Перелистывая на год назад, я понимаю, что большое количество ребят, которые попали в список «100 новых лиц», их истории реально стали собирательными, и для многих они стали неким ориентиром», - добавил Евгений Кочетов.

Исполнительный директор Ассоциации «Болашак» Лаура Демесинова призывает всех граждан активнее принять участие в проекте «100 новых лиц».

«100 новых лиц» – это народный проект, который Ассоциация «Болашак» рада поддержать. Принимая во внимание, что в этом году выдвижение кандидатов в проект проходит институциональным путем, Ассоциация «Болашак» открыта для всех желающих принять участие в проекте от нас. Для этого просим Вас по контактам, указанным на нашем сайте bolashak.kz. Призываю принять участие в проекте «100 новых лиц Казахстана» и стать примером и показателем того, что труд, знание и преданность делу могут быть исходом великих открытий и новых свершений», — сказала Демесинова.

По словам организаторов, проект «100 новых лиц Казахстана» направлен на поиск людей, добившихся значительных успехов в профессиональной сфере, чья деятельность и истории жизни являются вдохновляющим примером для многих казахстанцев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!