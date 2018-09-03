Более 10 тысяч атырауских детей были охвачены акцией «Дорога в школу»

Широкомасштабная акция действует в период с 1 августа по 30 сентября текущего года.

С начала проведения акции и по сегодняшний день 10 116 детей получили материальную помощь на общую сумму свыше 144 млн. тенге, сообщает zakon.kz.

Благодаря поддержке государственных учреждений и малого и среднего бизнеса дети получили все самое необходимое – школьные и спортивные костюмы, кроссовки, рюкзаки и канцелярские принадлежности. Стоит отметить, что особое внимание в рамках акции уделялось выявлению детей, не посещающих школы, а также оказанию помощи детям из социально уязвимых слоев населения.

- Ребятам дарили не только школьные принадлежности, теплую одежду, а привозили еду и мясо. Одной семье даже подарили холодильник. Напомним, что акция «Дорога в школу» продолжается, многодетные, малообеспеченные семьи и в целом те люди, которые по тем или иным причинам оказались в трудной жизненной ситуации могут написать заявление, что необходима помощь и им обязательно будет оказана поддержка, – сообщили в областном управлении образования.

Отметим, что широкомасштабная акция «Дорога в школу» действует в период с 1 августа по 30 сентября текущего года. Всех желающих присоединиться к акции просят обратиться в районные и городские отделы образования, где имеются списки и телефоны малообеспеченных семей.

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