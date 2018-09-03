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ФИФА назвала трех претендентов на звание лучшего игрока года

Впервые за 12 лет в список претендентов не попал лидер "Барселоны" Лионель Месси.

Фото : Сегодня3 сентября 2018, 19:43

На сайте Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовали список из трёх претендентов на звание "Игрок года". Ими стали игрок "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, хавбек мадридского "Реала" и сборной Хорватии Лука Модрич, а также нападающий "Ливерпуля" и сборной Египта Мохаммед Салах, сообщает zakon.kz.

Впервые за 12 лет в список претендентов не попал лидер "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси.

Напомним, имя победителя объявят 24 сентября на церемонии вручения наград ФИФА.


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