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Дана Жунусова освобождена от должности вице-министра нацэкономики

Уточняется, что она ушла по собственному желанию.

Фото : zakon.kz3 сентября 2018, 19:58

Дана Жунусова покинула пост вице-министра национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

"Занимавшая пост вице-министра национальной экономики Дана Жунусова освобождена от должности согласно поданному заявлению", - отмечается в сообщении.

Как отметили в пресс-службе МНЭ РК, министр поблагодарил Жунусову за совместную работу.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2006)

Специальность «Бухгалтерский учет и аудит»

· Международная Академия Бизнеса по программе Европейского Университета, магистратура

Трудовой стаж:

· Главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ» (2003-2007);

· Главный менеджер АО «Астана-Финанс» (2007-2008);

· Директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (2008-2011);

· Главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012);

· Заместитель директора Департамента по тарифообразованию, заместитель директора Департамента экономической интеграции, директор Департамента экономической интеграции, директор Департамента промышленной и инвестиционной политики Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2015);

· И.о. Заместителя Председателя Правления - директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (10.2015-05.2016);

· Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (05.2016-04.2018);

· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 04.2018)

Напомним, что Асет Иргалиев назначен новым вице-министром нацэкономики РК.


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