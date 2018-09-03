Дана Жунусова освобождена от должности вице-министра нацэкономики
Уточняется, что она ушла по собственному желанию.
Дана Жунусова покинула пост вице-министра национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.
"Занимавшая пост вице-министра национальной экономики Дана Жунусова освобождена от должности согласно поданному заявлению", - отмечается в сообщении.
Как отметили в пресс-службе МНЭ РК, министр поблагодарил Жунусову за совместную работу.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2006)
Специальность «Бухгалтерский учет и аудит»
· Международная Академия Бизнеса по программе Европейского Университета, магистратура
Трудовой стаж:
· Главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ» (2003-2007);
· Главный менеджер АО «Астана-Финанс» (2007-2008);
· Директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (2008-2011);
· Главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012);
· Заместитель директора Департамента по тарифообразованию, заместитель директора Департамента экономической интеграции, директор Департамента экономической интеграции, директор Департамента промышленной и инвестиционной политики Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2015);
· И.о. Заместителя Председателя Правления - директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (10.2015-05.2016);
· Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (05.2016-04.2018);
· Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 04.2018)
Напомним, что Асет Иргалиев назначен новым вице-министром нацэкономики РК.
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