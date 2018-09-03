Дана Жунусова освобождена от должности вице-министра нацэкономики

Уточняется, что она ушла по собственному желанию.

Фото : zakon.kz

Дана Жунусова покинула пост вице-министра национальной экономики Казахстана, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра. "Занимавшая пост вице-министра национальной экономики Дана Жунусова освобождена от должности согласно поданному заявлению", - отмечается в сообщении. Как отметили в пресс-службе МНЭ РК, министр поблагодарил Жунусову за совместную работу. Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова (2006) Специальность «Бухгалтерский учет и аудит» · Международная Академия Бизнеса по программе Европейского Университета, магистратура Трудовой стаж: · Главный специалист АО «Национальная компания «КТЖ» (2003-2007); · Главный менеджер АО «Астана-Финанс» (2007-2008); · Директор департамента в АО «Исполнительная дирекция Организационного комитета 7-х зимних Азиатских игр 2011 года» (2008-2011); · Главный менеджер ТОО СК «Кулагер» (2011-2012); · Заместитель директора Департамента по тарифообразованию, заместитель директора Департамента экономической интеграции, директор Департамента экономической интеграции, директор Департамента промышленной и инвестиционной политики Национальной палаты предпринимателей РК (2013-2015); · И.о. Заместителя Председателя Правления - директор Департамента экономической интеграции Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (10.2015-05.2016); · Заместитель Председателя Правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» (05.2016-04.2018); · Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 04.2018) Напомним, что Асет Иргалиев назначен новым вице-министром нацэкономики РК.

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